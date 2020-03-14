Дизайн упаковки для аккумуляторов холода

$15
Дизайн продукцииЗавершен13 заявок322 просмотра
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Нужно сделать простой графический дизайн упаковки для жидких аккумуляторов холода.

Упаковка: полимерная пленка, печать: в один цвет, размер: 7*12 см.

Дизайн должен быть простым, интуитивно понятным и запоминающимся).

4 года назад
promos1
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
MD15
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$30
2 дня
WMZ
Проект выполнен! Все пожелания и замечания были учтены. Рекомендую!
Работа прошла гладко - четкие комментарии и расчет без нареканий. Можно работать.
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