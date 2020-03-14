Дизайн упаковки для аккумуляторов холода

Необходимо разработать дизайн-макет, по которому будут отливаться медали для спортивных мероприятий. Также, необходимо продумать ленту для медали. На фото – пример. Нужно что-то подобное, но в корпоративной стилистике компании. Ищем исполнителя для долго сотрудничества, задача регулярная, каждые ...