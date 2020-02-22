Сделать срочно сертификат.

Требуется разработать макет билборд для сто по ремонту фур (грузовых машин)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо на тренинг сделать сертификат. В консервативном и деловом стиле.
- Похожие заказы
- Дизайн продукции23 заявкиЗакрыт4 года назад
Всем привет! Необходимо выполнить простой дизайн этикеток на следующую продукцию: 1. сахар (фасовка 1 кг.) - нужен стикер на пачку.2. мука (фасовка 1 кг и 3 кг.) - дизайн на бумажном пакете.3. масло (бутылки 1 л. ...Дизайн продукции27 заявокЗакрыт4 года назад
Всем привет! Нужно сделать дизайн Диплома хореографического конкурса, для печати A4 Логотип конкурса прилагаю. И вариант диплома, но он без особо дизайна, это просто чтобы понимать какой будет текст. Надо сделать красивый дизайн и чтобы текст ...Дизайн продукции30 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать дизайн-макет, по которому будут отливаться медали для спортивных мероприятий. Также, необходимо продумать ленту для медали. На фото – пример. Нужно что-то подобное, но в корпоративной стилистике компании. Ищем исполнителя для долго сотрудничества, задача регулярная, каждые ...Дизайн продукции8 заявокЗакрыт4 года назад
Изменить в имеющейся картинке лицо мальчика на лицо другого человека, Вместо BRUXELLES, таким же шрифтом написать MINSK. Вместо двух зелёных шишек хмеля вставить два трактора 😊Закрыт4 года назад
- $15
Добрый день, дизайнеры! Задача: разработать современную визитку для интернет-агентства. Сфера: создание сайтов, продвижение, нейромаркетинг. Логотип в приложении. Шрифты к логотипу в приложении. Необходимый контент на визитке: Логотип Александр Иванов CEO, основатель +7 (999) 999-99-99 [email protected] yandex.ru Формат: белый фон, качественные иконки, дополнительные дизайнерские элементы под формат ...Завершен4 года назад
Необходимо разработать макет меню для бильярдного клуба с баром и кухней. На нём должна располагаться информация о заведении (правила, телефон, адрес, название с лого), и само меню. 2 страницы на 1 листе А3. На выходе нужен исходник (для ...Завершен4 года назад
Нужно создать дизайн рекламной листовки одностороннюю цветную! На три темы, LPG массаж, Рекламная листовка маникюрной студии с перечислением услуг, и акционная листовка с предложением лучшей цены!Дизайн продукции28 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток, интересует дизайн стандартной визитки (может Вы что-то предложите как профессионал). Тематика основная - замена стекла дисплея iPhone, ремонт iPhone. Акцент более на замену стекла. Приветствую минимализм и доходчивый дизайн потребителю.Дизайн продукции30 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать дизайн пакета и рекламного баннера в векторном формате, макеты естьДизайн продукции24 заявкиЗакрыт4 года назад