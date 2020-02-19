Рекламные листовки

Всем привет! Нужно сделать дизайн Диплома хореографического конкурса, для печати A4 Логотип конкурса прилагаю. И вариант диплома, но он без особо дизайна, это просто чтобы понимать какой будет текст. Надо сделать красивый дизайн и чтобы текст ...