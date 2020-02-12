Сделать дизайн визитки.

необходимо отрисовать плакат в векторе, сохранение стилистики вообще не обязательно, нужно сделать как можно проще и быстрее, текст и рисунки можно заменить на аналогичные. Содержание нижней части плаката немного изменить: растительные препараты заменить на шприцы, ...