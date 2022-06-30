Необходимо добавить на сайт на Wordpress несколько функций: всплывающее окно обратной связи с проверкой номера, раздел с ответами на часто задаваемые вопросы и центрирование кнопки обратной связи. Требуется реализация без высоких затрат.
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 месяца назад
Необходимо разработать дизайн наклейки для аккумуляторной батареи, адаптированный под изображение с другими номиналами. Проект некоммерческий, цена должна быть доступной, так как это для маркировки батарей для ЗСУ.Дизайн продукции10 заявокЗакрытгод назад
Требуется выполнить парсинг товаров и категорий для интернет-магазина на платформе Opencart 3. Необходимо скопировать всю информацию с другого магазина, который также работает на Opencart 3. Опции в товарах отсутствуют. Возможен парсинг через модуль SimplePars, но это не обязательно.Наполнение сайтов4 заявкиЗакрытгод назад
Требуется выполнить парсинг товаров и категорий с одного магазина на Opencart 3 в другой. Необходимо скопировать все категории и товары без опций. Доступа к исходному сайту нет, возможно использовать модуль SimplePars. Обращаем внимание на отсутствие возможности связи с неаутентифицированными пользователями.Веб-программирование4 заявкиЗакрытгод назад
- $5
Требуется внести несколько правок в языковой файл сайта на OpenCart 3. Подробности о необходимых изменениях будут предоставлены в личном сообщении.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 года назад
Необхідно створити військову агитку для нових рекрутів з урахуванням наданого прикладу. Завдання включає верстку поліграфії, яка повинна бути оригінальною і не є копіюванням. Досвід в дизайні та поліграфії буде перевагою.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо создать аудиторию в Google Analytics 4 для пользователей, которые провели на сайте менее 10 секунд. Таймер и событие уже настроены, требуется помощь в привязке к сбору аудиторий. Ожидается разумная стоимость услуг.Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт2 года назад
Требуется разработать бота для Viber, который будет интегрирован с 1С. Бот должен отправлять клиентам уведомления о заказах, их стоимости и предоплате, а также информировать об изменениях статуса заказа. После закрытия заказа клиент будет получать запрос на оценку качества обслуживания. Укажите стоимость и срок выполнения задачи.1С-программирование2 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется доработка оформления заказа на сайте на базе Opencart 3 с нестандартным шаблоном. Необходимо интегрировать модуль Новой почты для выбора города и отделения или адаптировать существующий модуль quickcheckout. Модули уже имеются, требуется их настройка под текущий шаблон.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется перевести прикрепленный рисунок в векторную графику для создания логотипа. Готовый файл должен быть подготовлен для дальнейшей передачи на печать. Важно обеспечить высокое качество и аккуратность в создании векторного изображения.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо разработать шаблон благодарственного письма, который будет соответствовать фирменному стилю. Важно учитывать предоставленный пример для достижения нужного дизайна и оформления. Шаблон должен быть удобным для дальнейшего использования и редактирования.Фирменный стиль1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо разработать логотип, основанный на предоставленном шаблоне. Важно изменить содержимое, сохраняя при этом общую стилистику эскиза. Ожидается креативный подход и внимание к деталям дизайна.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется специалист для ведения новостного Telegram канала. Необходимо организовать контент, взаимодействовать с подписчиками и поддерживать актуальность информации. Ожидается регулярное обновление постов и развитие канала.Социальные сети (SMM и SMO)18 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать уникальный логотип для специального подразделения ВСУ. Логотип должен отражать специфику и цели подразделения, быть запоминающимся и легко узнаваемым. Важна проработка дизайна и символики, соответствующих военной тематике.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен3 года назад
Требуется разработать привлекательный значок для видеоролика на Ютуб, посвященного выбору напольного покрытия для дома и квартиры. Иконка должна быть красивой и выделяться на фоне других видео, чтобы привлечь внимание зрителей.Иконки и Пиксель-арт14 заявокЗакрыт3 года назад
Нужно сверстать блок Вместо отмеченного блока, нужно сделать кнопку "Мы на YouTube" второй файл Во втором слайде есть вид блока. Материалы в Figma.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Вместо отмеченного блока, нужно сделать кнопку "Мы на YouTube" придерживаясь стиля сайтаДизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Сделать интро для строительного Ютуб каналаВидеомонтаж18 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать дизайн сайта по примеру существующего сайта. С таким же наполнением. Указывайте пожалуйста цену. Без цены сильно обсуждать нечего.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Нужно будет поделать рерайт нескольких статей. Соответственно они должны быть уникальныеРерайтинг1 исполнительЗавершен5 лет назад