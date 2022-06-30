Требуется разработать бота для Viber, который будет интегрирован с 1С. Бот должен отправлять клиентам уведомления о заказах, их стоимости и предоплате, а также информировать об изменениях статуса заказа. После закрытия заказа клиент будет получать запрос на оценку качества обслуживания. Укажите стоимость и срок выполнения задачи.