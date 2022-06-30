Anvar84

Анвар Anvar84

 
40 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$82
выплачено фрилансерам
43%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
6
безопасных платежей

  • Добавить на сайт Wordpress несколько функций

    Необходимо добавить на сайт на Wordpress несколько функций: всплывающее окно обратной связи с проверкой номера, раздел с ответами на часто задаваемые вопросы и центрирование кнопки обратной связи. Требуется реализация без высоких затрат.

    WordPress
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Сделать дизайн для наклейки на аккумуляторную батарею

    Необходимо разработать дизайн наклейки для аккумуляторной батареи, адаптированный под изображение с другими номиналами. Проект некоммерческий, цена должна быть доступной, так как это для маркировки батарей для ЗСУ.

    Дизайн объектов
    Дизайн продукции10 заявок
    Закрыт
    год назад

  • Сделать парсинг сайта

    Требуется выполнить парсинг товаров и категорий для интернет-магазина на платформе Opencart 3. Необходимо скопировать всю информацию с другого магазина, который также работает на Opencart 3. Опции в товарах отсутствуют. Возможен парсинг через модуль SimplePars, но это не обязательно.

    Парсинг данныхOpencart
    Наполнение сайтов4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Парсин товаров с сайта в магазина на Opencart 3

    Требуется выполнить парсинг товаров и категорий с одного магазина на Opencart 3 в другой. Необходимо скопировать все категории и товары без опций. Доступа к исходному сайту нет, возможно использовать модуль SimplePars. Обращаем внимание на отсутствие возможности связи с неаутентифицированными пользователями.

    Парсинг данныхOpencart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    год назад

  • Зробити агитку для нових рекрутив

    Необхідно створити військову агитку для нових рекрутів з урахуванням наданого прикладу. Завдання включає верстку поліграфії, яка повинна бути оригінальною і не є копіюванням. Досвід в дизайні та поліграфії буде перевагою.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сделать аудиторию менее 10 секунд в GA4

    Необходимо создать аудиторию в Google Analytics 4 для пользователей, которые провели на сайте менее 10 секунд. Таймер и событие уже настроены, требуется помощь в привязке к сбору аудиторий. Ожидается разумная стоимость услуг.

    Google AnalyticsGoogle Tag Manager
    Контекстная реклама1 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать бот для Viber под 1C

    Требуется разработать бота для Viber, который будет интегрирован с 1С. Бот должен отправлять клиентам уведомления о заказах, их стоимости и предоплате, а также информировать об изменениях статуса заказа. После закрытия заказа клиент будет получать запрос на оценку качества обслуживания. Укажите стоимость и срок выполнения задачи.

    1С-программирование2 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Сделать оформление заказа на сайте в Opencart 3

    Требуется доработка оформления заказа на сайте на базе Opencart 3 с нестандартным шаблоном. Необходимо интегрировать модуль Новой почты для выбора города и отделения или адаптировать существующий модуль quickcheckout. Модули уже имеются, требуется их настройка под текущий шаблон.

    Opencart
    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Перевести рисунок в векторную графику - сделать логотип.

    Требуется перевести прикрепленный рисунок в векторную графику для создания логотипа. Готовый файл должен быть подготовлен для дальнейшей передачи на печать. Важно обеспечить высокое качество и аккуратность в создании векторного изображения.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Сделать шаблон благодарственного письма

    Необходимо разработать шаблон благодарственного письма, который будет соответствовать фирменному стилю. Важно учитывать предоставленный пример для достижения нужного дизайна и оформления. Шаблон должен быть удобным для дальнейшего использования и редактирования.

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • На основании шаблона сделать лого

    Необходимо разработать логотип, основанный на предоставленном шаблоне. Важно изменить содержимое, сохраняя при этом общую стилистику эскиза. Ожидается креативный подход и внимание к деталям дизайна.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Ведение Telegram канала

    Требуется специалист для ведения новостного Telegram канала. Необходимо организовать контент, взаимодействовать с подписчиками и поддерживать актуальность информации. Ожидается регулярное обновление постов и развитие канала.

    Социальные сети (SMM и SMO)18 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Лого для спецподразделения ВСУ

    Требуется разработать уникальный логотип для специального подразделения ВСУ. Логотип должен отражать специфику и цели подразделения, быть запоминающимся и легко узнаваемым. Важна проработка дизайна и символики, соответствующих военной тематике.

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Сделать значок (картинку) для видеоролика на Ютуб

    Требуется разработать привлекательный значок для видеоролика на Ютуб, посвященного выбору напольного покрытия для дома и квартиры. Иконка должна быть красивой и выделяться на фоне других видео, чтобы привлечь внимание зрителей.

    Иконки и Пиксель-арт14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно сверстать блок кнопки

    Нужно сверстать блок Вместо отмеченного блока, нужно сделать кнопку "Мы на YouTube" второй файл Во втором слайде есть вид блока. Материалы в Figma.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Рерайт статей.

    Нужно будет поделать рерайт нескольких статей. Соответственно они должны быть уникальные

    Рерайтинг1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад
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Отзывы фрилансеров

SumoFab
38 лет
2 года в сервисе
Был
день назад
$1
10 баллов
2 года назад
Зробити агитку для нових рекрутив
Рекомендую заказчика, четкое ТЗ. Приятно было сотрудничать!
Сделано оперативно и круто. Однозначно, рекомендую!
Ответный отзыв
lex_kosta
Алексей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
187 отзывов(-1)
$15
10 баллов
2 года назад
Сделать оформление заказа на сайте в Opencart 3
Opencart
все хорошо, понятное задание, оплата сразу, однозначно рекомендую!
Один из лучших исполнителей с кем мне приходилось работать! Сказать, что я доволен, это ничего не сказать. Все объяснили, рассказали, очень внимателен к деталям. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
KateLevshun
Катерина 
27 лет
4 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
$10
10 баллов
2 года назад
Перевести рисунок в векторную графику - сделать логотип.
Дякую за співпрацю. Зрозуміле тз та швидкий зворотній зв*язок.
Все было сделано очень быстро. Все требования были учтены без обьяснений :) Без всяких там переделок. Однозначно рекомендую!
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dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
$15
10 баллов
3 года назад
Сделать шаблон благодарственного письма
Был рад сотрудничеству. Задание поставлено четко, оплата без промедлений. Мои рекомендации!
Заказ выполнен раньше оговорённых сроков. Все быстро и красиво. Рекомендую
Ответный отзыв
Mich_D
Михаил 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$40
10 баллов
3 года назад
На основании шаблона сделать лого
Только положительные эмоции от сотрудничества! Буду рад поработать в дальнейшем!
Все отлично сделано. Рекомендую!!!
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