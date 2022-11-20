KateLevshun

Катерина KateLevshun

 
26 летУкраина/Львов
2 года на фриланс-бирже
Была
13 дней назад
Графічний дизайнер

Вітаю Вас в моєму профілі! З радістью допоможу реалізувати ваш проект!

Мене звати Катерина, мені 25 років, і я зі Львова!

Професійні навички:

  - розробка логотипів 

  - створення ілюстрацій (растрових та векторних)

  - розробка персонажів

  - створення банерів

  - дизайн поліграфічної продукції

Впевнено володію: 

  - Adobe Photoshop 

  - Adobe Illustrator

  - InDesign 

  - Corel Draw.

  - малюю від руки та на графічному планшеті.

 

  Моє портфоліо: https://www.behance.net/klevshun7e27

Мій телеграм: https://t.me/KateLevshun

InDesignIllustrator
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$10
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Отзывы заказчиков
Anvar84
Анвар 
39 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
$10
10 баллов
год назад
Перевести рисунок в векторную графику - сделать логотип.
Все было сделано очень быстро. Все требования были учтены без обьяснений :) Без всяких там переделок. Однозначно рекомендую!
Дякую за співпрацю. Зрозуміле тз та швидкий зворотній зв*язок.
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