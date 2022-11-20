Графічний дизайнер

Вітаю Вас в моєму профілі! З радістью допоможу реалізувати ваш проект!

Мене звати Катерина, мені 25 років, і я зі Львова!

Професійні навички:

- розробка логотипів

- створення ілюстрацій (растрових та векторних)

- розробка персонажів

- створення банерів

- дизайн поліграфічної продукції

Впевнено володію:

- Adobe Photoshop

- Adobe Illustrator

- InDesign

- Corel Draw.

- малюю від руки та на графічному планшеті.

Моє портфоліо: https://www.behance.net/klevshun7e27

Мій телеграм: https://t.me/KateLevshun