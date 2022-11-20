Графічний дизайнер
Вітаю Вас в моєму профілі! З радістью допоможу реалізувати ваш проект!
Мене звати Катерина, мені 25 років, і я зі Львова!
Професійні навички:
- розробка логотипів
- створення ілюстрацій (растрових та векторних)
- розробка персонажів
- створення банерів
- дизайн поліграфічної продукції
Впевнено володію:
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator
- InDesign
- Corel Draw.
- малюю від руки та на графічному планшеті.
Моє портфоліо: https://www.behance.net/klevshun7e27
Мій телеграм: https://t.me/KateLevshun
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$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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безопасных платежей
Портфолио
- Logo "Papa Giuseppe"17 просмотров
- Logo "Lumo"11 просмотров
- Logo "MD Port"12 просмотров
- Logo22 просмотра
- NFT35 просмотров
- Корпоративний персонаж26 просмотров
- Стікери31 просмотр
- Стікери16 просмотров
- Dog NFT29 просмотров
- Game "Virus"34 просмотра
- Ілюстрації до дитячої книги36 просмотров
- Стікери39 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
год назад
Все было сделано очень быстро. Все требования были учтены без обьяснений :) Без всяких там переделок. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
Дякую за співпрацю. Зрозуміле тз та швидкий зворотній зв*язок.