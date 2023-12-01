Парсин товаров с сайта в магазина на Opencart 3

Всем привет! Необходимо сделать парсинг товара в магазин на базе opencart 3

Скопировать все категории + весь товар. Опций в товарах нет.

Магазин с которого необходимо копировать товара тоже на Opencart 3 но доступа к нему естественно нет :(

На моем сайте установлен модуль SimplePars можно через него выполнить парсинг, но это уже по Вашему желанию

Свинособакам не писать!