Необходимо составить несколько интересных статей для портала

$75
Наполнение сайтовОткрыт8 заявок81 просмотр
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У нас портал о культуре, музеях. Имеются уже опубликованные статьи, также нужно составить несколько новых интересных статей с подогревающим текстом и красивыми картинками. Примеры и техзадание есть.

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