Добавить товары на сайт WordPress

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Магазин на wordpress + woocomerce

Товаров около 100 (вариативные, с атрибутами)

Товары на английском или другом языке

Вся необходимая информация о товаре, включая фото и описание, цена и тд есть в готовом виде

Требования:
- Знание Wordpress + Wocommerce (HTML, CSS - бонус)
- Опыт добавления товаров на сайт
- Английский на хорошем уровне
- Внимательность к деталям, аккуратность

WordPress
21 день назад
Шейнкман
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
19 дней назад
13 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
vetrovaalla
Алла 
46 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
4 часа назад
21 день назад
$1
3 дня
#1
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20 дней назад
vetrovaalla
Алла 
46 летУкраина
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Была
4 часа назад
21 день назад
#1
Наполнение сайтов
Дмитрий
34 года
23 дня в сервисе
Был
2 дня назад
21 день назад
Дмитрий
21 год
2 года в сервисе
Был
5 часов назад
2 отзыва(-2)
21 день назад