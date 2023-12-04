Залить товар, wordpress

Наполнение сайтовЗавершен7 заявок37 просмотров
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Нужно залить товара с старого сайта на новый, вордпресс, около 80 шт

WordPress
25 дней назад
pisalo
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
13 часов назад
Выбранный исполнитель
Veber_Polina
Полина 
28 летБеларусь
2 года в сервисе
Была
9 дней назад
25 дней назад
$15
1 день
Всё отлично, оперативно грамотно выполнила все задачи, работаем дальше
Отличный заказчик. Всегда на связи, быстрая оплата