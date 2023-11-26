Создание фотогалерей для сайта

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Требуется фрилансер для подбора и публикации около 50 фотогалерей на сайте о домашних животных на Wordpress.

Основные пункты задачи:

  1. Подборка около 50 фотографий для по каждой породе (будут предоставлены доступы к стокам)

  2. Загрузка и публикация галереи на сайте Wordpress

  3. Заполнение тегов Alt (техническое описание фотографий)

  4. Написание вступительного текста для каждой галереи (примерно абзац)

  5. Заполнение Title и Description

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