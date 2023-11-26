Создание фотогалерей для сайта

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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется фрилансер для подбора и публикации около 50 фотогалерей на сайте о домашних животных на Wordpress.
Основные пункты задачи:
Подборка около 50 фотографий для по каждой породе (будут предоставлены доступы к стокам)
Загрузка и публикация галереи на сайте Wordpress
Заполнение тегов Alt (техническое описание фотографий)
Написание вступительного текста для каждой галереи (примерно абзац)
Заполнение Title и Description
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