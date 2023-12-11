Опубликовать отзыв на яндекс картах или авито

$4
Наполнение сайтовЗавершен128 заявок1454 просмотра
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Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р

Опубликовать отзыв на авито 120р

Можно выполнить что то одно или сразу два

Текст готовый выдаём

Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт от 3го уровня

Или аккаунт авито старше 3х месяцев

Оплата после того как отзыв опубликуется и будет виден всем.

Пишите, рассмотрим всех!

12 дней назад
Vichkaaa
27 летРоссия
2 месяца в сервисе
Была
5 часов назад
Выбранные исполнители
yulia9888
25 летРоссия
23 дня в сервисе
Была
8 дней назад
23 дня назад
$3
1 день
RUBUSDT
Отлично! спасибо
И вам спасибо! Всё супер 👍
Dan1elLIS
Даниэль 
20 летКазахстан
3 месяца в сервисе
Был
час назад
месяц назад
$4
1 день
RUB
Все хорошо
Дружно сработались!