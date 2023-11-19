Размещение Объявлений о Продаже Бизнеса

$100
Наполнение сайтовОткрыт3 заявки33 просмотра
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Цель: Организовать и реализовать процесс размещения объявления о продаже компании на всех ключевых платформах в России, Украине, Молдове и Беларуси.

Задачи:

  1. Подготовка Материалов:

    • Сформировать единое описание компании и контактных данных.

  2. Анализ платформ:

    • Сделать таблицу со списком цен за публикацию:

      • Авито

      • Юла

      • Циан

      • РБК Бизторг

      • Альтера Инвест

      • Оптима Инвест

      • Бибосс

      • Mergers

  3. Регистрация на Платформах:

    • Создать аккаунты на выбранных для публикации сайтах.

  4. Размещение Объявлений:

    • Опубликовать объявления о продаже компании на всех выбранных платформах, используя подготовленные материалы.

    • Убедиться, что информация аккуратно адаптирована под формат каждой платформы.

месяц назад
Максим
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