Размещение Объявлений о Продаже Бизнеса

Необходимо прозвонить базу контактов( база предоставляется) и предложить им сотрудничество с нашей компанией. В базе в основном дизайнеры, дизайнерские бюро, архитекторы и тд. Наша компания занимается производством дизайнерской мебели. График работы свободный, в день необходимо ...