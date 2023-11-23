Выкладка текстов

Всем привет! Необходимо сделать парсинг товара в магазин на базе opencart 3 Скопировать все категории + весь товар. Опций в товарах нет. Магазин с которого необходимо копировать товара тоже на Opencart 3 но ...
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