Сделать парсинг сайта

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Всем привет! Необходимо сделать парсинг товара в магазин на базе opencart 3

Скопировать все категории + весь товар. Опций в товарах нет.

Магазин с которого необходимо копировать товара тоже на Opencart 3 но доступа к нему естественно нет :(

На моем сайте установлен модуль SimplePars можно через него выполнить парсинг, но это уже по Вашему желанию

Парсинг сайта
16 дней назад
Anvar84
Анвар 
39 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
3 дня назад