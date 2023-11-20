Стислий опис діяльності компаній.
Подобрать изображения для сайта и собрать информацию
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Открываем организацию, необходимо собрать для сайта изображения, а также собрать информацию в разные разделы. Техническое задание есть.
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