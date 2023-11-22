Наполнение сайта на Wordpress: работа с файлами

Опубликовать отзыв на яндекс картах 200Р Опубликовать отзыв на авито 120р Можно выполнить что то одно или сразу два Текст готовый выдаём Для этого у вас должен быть аккаунт Яндекс карт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо опубликовать 1000+ приложений на сайт под управлением Wordpress.
Процесс добавления:
Заполнить заголовок названием приложения
Взять текст описания с русскоязычного источника, перевести его через переводчик и добавить в блок описания.
Добавить изображение приложения
Выбрать рубрику
Скачать файл с источника (в некоторых случаях необходима будет проверка работоспособности приложения) и через специальную форму загрузить их на наш сервер, полученные ссылки вставить в специальные поля на страницу создания поста.
Заполнить пару доп. полей.
Опубликовать. Примерное затраченное время 5-10 минут.
Оплата:
25р - добавление нового поста (С описанием, картинками, файлами и заполнением основных полей)
15р - добавление файла новой версии к существующему посту
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершенмесяц назад
Нужно сделать подборку с 20 лучших телеграмм и твиттер каналов о крипте 3 Твиттер каналов 7 Украинских (на украинском языке) телеграмм каналов 10 Телеграмм каналов СНГ Каналы должны ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт7 дней назад
- $10
Нужно добавить 230 контактов (номеров телефонов) в Телеграм канал. Можно пользоваться любым софтом, это не играет роли.Наполнение сайтов17 заявокЗакрыт7 дней назад
Нужно установить скрипт (WordPress) и настроить домен на хостинг. А также подключить SSL.Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт8 дней назад
Нужно установить скрипт (WordPress) и настроить домен на хостинг. А также подключить SSL.Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт8 дней назад
Нужно установить скрипт (WordPress) и настроить домен на хостинг. А также подключить SSL.Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт8 дней назад
Ищем исполнителя, который найдет и добавит в папки 1000 файлов. Предоставлю таблицу, в которой содержится список файлов в таком виде - https://prnt.sc/QC0J5hza-4vM, где между косыми чертами указано название папки, а после название ...Наполнение сайтов19 заявокЗакрыт8 дней назад
- $350
Есть сервис для рассылки MailWizz, стоящий на нашем сервере. Необходимо регулярно добавлять туда ряд сверстанных писем, настраивать сегменты, кампании, все тестировать и передавать на отправку. Все задачи оформлены в инструкции, основное, что нужно от ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт8 дней назад
Раскрутка телеграмм канала/блогаНаполнение сайтов5 заявокЗакрыт9 дней назад
Здравствуйте. Необходимо выполнить следующее: 1. Для 39 товаров. -Загрузить файлы для скачивания в админ-панели (Каталог -> Файлы для скачивания). - Заполнить поле “название“ на трех языках (Укр, Англ, Рус, ...Наполнение сайтов12 заявокЗакрыт9 дней назад