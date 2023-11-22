Наполнение сайта на Wordpress: работа с файлами

Наполнение сайтовЗавершен5 заявок54 просмотра
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Необходимо опубликовать 1000+ приложений на сайт под управлением Wordpress.

Процесс добавления:

  • Заполнить заголовок названием приложения

  • Взять текст описания с русскоязычного источника, перевести его через переводчик и добавить в блок описания.

  • Добавить изображение приложения

  • Выбрать рубрику

  • Скачать файл с источника (в некоторых случаях необходима будет проверка работоспособности приложения) и через специальную форму загрузить их на наш сервер, полученные ссылки вставить в специальные поля на страницу создания поста.

  • Заполнить пару доп. полей.

  • Опубликовать. Примерное затраченное время 5-10 минут.

Оплата:

  • 25р - добавление нового поста (С описанием, картинками, файлами и заполнением основных полей)

  • 15р - добавление файла новой версии к существующему посту

WordPress
месяц назад
itadesign
Эльдар 
31 годУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
Выбранный исполнитель
Shurik0542
Александр 
30 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 часа назад
месяц назад
$25
5 дней
UAH
Рекомендую Александра к сотрудничеству. Быстрое и качественное выполнение!
Все просто великолепно. Постановка задачи 10 из 10. Оплата в срок. Надеюсь на длительное взаимовыгодное сотрудничество. Успехов, удачи и здоровья вам Эльдар!