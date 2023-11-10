Opencart 3 добавление файлов для скачивания и характеристик

Наполнение сайтовЗакрыт12 заявок85 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо выполнить следующее:

1. Для 39 товаров.
-Загрузить файлы для скачивания в админ-панели (Каталог -> Файлы для скачивания).
- Заполнить поле “название“ на трех языках (Укр, Англ, Рус, используя готовые на всех языках имена товаров).
- Привязать загруженные файлы к соответствующим товарам (Каталог -> Товары -> [Товар …] -> Связи - Файлы для скачивания).
- Изменить текст значения характеристики товара, связанной с привязанным файлом в соответствии с его форматом и языком содержащегося в нем текста.

2. Для 81 товара.

- Изменить для всех товаров значение одной существующей характеристики на одинаковое для всех товаров.
- Добавить 1 новую характеристику для каждого товара и присвоить ей одно и то же значение для всех товаров.

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OpenCart
месяц назад
_-SF-_
57 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
13 часов назад
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