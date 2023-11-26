ТЗ проставить лайки играм

$15
Наполнение сайтовЗавершен22 заявки94 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно проставить лайки 20 играм на сайте, согласно инструкции во вложении. Работа занимает 2-2,5 часа в день в зависимости от мощности компьютера. Оплата за этот объём работы - 100 грн/день.

Проект длительностью 6 дней, ЗП выплачивается по истечению каждых 3 дней на карту любого украинского банка.

Отчет заполнять ежедневно в файле гугл докс (открою доступ выбранным исполнителям) https://docs.google.com/spreadsheets/d/13DYeRS9a_ZNMT6ZEuuIRqj3QXF1WRa32OKSCGtICtPE/edit?hl=ru#gid=0

Подробная инструкция в приложении.

!!! НА ЭТУ РАБОТУ МНЕ НУЖНО 4 ИСПОЛНИТЕЛЯ !!!

месяц назад
DIVERSI
39 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 дня назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранные исполнители
Nereya
Юлия 
28 летУкраина
3 года в сервисе
Была
14 дней назад
месяц назад
$15
6 дней
UAH
довольна работой, спасибо!
Подробное, чётко составленное ТЗ, своевременная оплата согласно договоренности. Сотрудничество успешно.
alinaNova
Алина 
31 годУкраина
2 года в сервисе
Была
5 дней назад
месяц назад
$15
6 дней
UAH
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Очень приятно работать. Ответственный заказчик, понятное объяснение задания. Всегда можно обратиться по интересующим вопросам. Своевременная оплата и проверка задания. Буду рада сотрудничать и в дальнейшем.
san1rope
16 летУкраина
2 года в сервисе
Был
день назад
месяц назад
$15
1 день
UAHUSDT
Валентин предложил хорошее решение задачи, автоматизировав процесс. Рада сотрудничеству и буду обращаться ещё.
С ней приятно работать, отличная постановка задачи!
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