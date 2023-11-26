ТЗ проставить лайки играм

Нужно проставить лайки 20 играм на сайте, согласно инструкции во вложении. Работа занимает 2-2,5 часа в день в зависимости от мощности компьютера. Оплата за этот объём работы - 100 грн/день.

Проект длительностью 6 дней, ЗП выплачивается по истечению каждых 3 дней на карту любого украинского банка.

Отчет заполнять ежедневно в файле гугл докс (открою доступ выбранным исполнителям) https://docs.google.com/spreadsheets/d/13DYeRS9a_ZNMT6ZEuuIRqj3QXF1WRa32OKSCGtICtPE/edit?hl=ru#gid=0

Подробная инструкция в приложении.



!!! НА ЭТУ РАБОТУ МНЕ НУЖНО 4 ИСПОЛНИТЕЛЯ !!!