ignatenko224455

Марина Игнатенко ignatenko224455

 
41 год
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Работа на результат!

Нужна помощь в работе с текстами? Тогда давайте знакомиться. Меня зовут Марина. Я очень добросовестный и старательный работник. Имею опыт работы с набором, переводом и редактированием текстов. Владею русским, украинским, английским языками.

Выполню Ваш заказ быстро и качественно!

Готова к сотрудничеству!

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Отзывы заказчиков

toppyc09
35 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
год назад
Редактирование презентации ( контент / дизайн )
Google DocsОптимизация контентаСоздание презентаций
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