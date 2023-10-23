Работа на результат!
Нужна помощь в работе с текстами? Тогда давайте знакомиться. Меня зовут Марина. Я очень добросовестный и старательный работник. Имею опыт работы с набором, переводом и редактированием текстов. Владею русским, украинским, английским языками.
Выполню Ваш заказ быстро и качественно!
Готова к сотрудничеству!
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
год назад
Google DocsОптимизация контентаСоздание презентаций
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!