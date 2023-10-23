Работа на результат!

Нужна помощь в работе с текстами? Тогда давайте знакомиться. Меня зовут Марина. Я очень добросовестный и старательный работник. Имею опыт работы с набором, переводом и редактированием текстов. Владею русским, украинским, английским языками.

Выполню Ваш заказ быстро и качественно!

Готова к сотрудничеству!