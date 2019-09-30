DIVERSI

Марина Диверси DIVERSI

 
39 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Была
15 дней назад
82 отзыва
1 новый
Описание профиля отсутствует
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$58
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Программа для простановки лайков

    $15

    Нужно сделать программу, которая будет проставлять лайки страницам сайта - выполнять это постепенно, имитируя действия пользователя. Данные страниц, запускаемых в обработку - задаются в программу из списка гугл докс. В качестве отчёта о своей ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Открыт
    18 дней назад

  • ТЗ проставить лайки играм

    $15

    Нужно проставить лайки 20 играм на сайте, согласно инструкции во вложении. Работа занимает 2-2,5 часа в день в зависимости от мощности компьютера. Оплата за этот объём работы - 100 грн/день. Проект длительностью 6 дней, ...

    Наполнение сайтов3 исполнителя
    Завершен
    месяц назад

  • Текст про игру в шашки (только для Украины)

    $3

    Нужно написать текст про игру в шашки размером 5000 симв без пробелов. В тексте использовать 1 ключевую фразоу в указанной плотности. Подробности в приложенном ТЗ. Текст нужно написать на русском языке. Оплата: 100 грн на ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 месяцев назад

  • Текст про игры жанра merge/2048

    $3

    ТЗ [b]слияние[/b] Текст 5000 симв без пробелов, разделить на 3 блока подзаголовками (подзаголовки написаны красным). На каждые 300-400 симв текста употребить 1 ключ. Ключи в тексте выделить [b]жирным[/b]. Текст на русском! ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 месяцев назад

  • Текст про бокс (оплата гривнами)

    $3

    Текст 5000 симв без пробелов про бокс с 1 ключевой фразой. Работа строго по ТЗ (см. приложенный файл). Текст на русском языке! Deadline: 2 дня Уникальность! Оплата: 100 грн на карту любого украинского банка ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 месяцев назад

  • Небольшой SEO-текст про игры

    Нужно написать текст 1500-1800 симв б/п про простые мини-игры (те, что раньше назывались флеш-играми). В тексте использовать 2 заголовка и как минимум один список. Что характерно для простых игр – то, что в ...

    HTML
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Рерайт с ключевыми словами на англ языке

    Есть 23 текста, которые нужно глубоко отрерайтить с сохранением структуры: заголовки, списки, таблицы должны быть и должны быть расположены в тех же местах текста! Ссылки, которые есть в тексте - нужно сохранить. Естественно, что не нужно ...

    Рерайтинг5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • SEO-копирайтинг на английском

    Нужно написать 14 англоязычных текстов описаний компаний, которые занимаются арендой авто по всему миру. Текст нужно создать на основании уже имеющего материала, отрерайтив его и расширив. Размер текстов, которые есть сейчас ~2500 симв бп, требуемый ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Редактор со знанием английского

    $78

    Есть 39 текстов описаний-городов, которые нужно поредактировать. Тексты на русском языке, и образованы путём автоперевода с английского. Перевод довольно качественный, так что править надо минимально-возможное количество текста.   Основные виды правок: - соединить 2 коротких предложения в ...

    Редактирование и Корректура2 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Контентщик со знанием основ html-разметки

    $100

    Есть 30+ текстов-описаний разных городов мира, которые нужно опубликовать в админку. В текст нужно вставить минимальную html-разметку (по образцу, который я выдам). Каждый текст на 6 языках, т.е. по сути одно описание города нужно опубликовать ...

    HTML
    Наполнение сайтов2 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Копирайт на английском (аренда машин/туризм)

    1. Вместо заголовка – рекламный слоган: 2-3 предложения 2. Маркетинговый абзац про аренду машин. 250-300 симв без пробелов. 1 раз употребить ключ.   3.1. Красивая картинка города, формат jpg, размер 200х150 (высота может быть больше, ширина – обязательно ...

    Продающие тексты2 исполнителя
    Завершен
    4 года назад

  • Видео с элементами анимации

    Подробное ТЗ по ссылке: [url=https://www.youtube.com/watch?v=jPHmV7rPHq4&amp;feature=youtu.be] https://www.youtube.com/watch?v=jPHmV7rPHq4&amp;feature=youtu.be[/url] Заставки в начале и в конце такие как здесь: https://www.youtube.com/watch?v=K6B68dIECVI Все доп. материалы - выдам. Вопрос цены критичен. Предлагайте!

    Анимация5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Смотнтировать простенькое видео

    Есть стих, надо сделать для него видео. Инструкция, что надо сделать здесь https://www.youtube.com/watch?v=JH-fk3acaa0 + заставка вначале и конце, сообщающая кто автор и кто сделал видео (по 1 кадру) картину в чб и аудио стиха - во сложении работа ...

    Видеомонтаж1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Французский язык: корректировка текстов

    $100

    работа примерно такая - есть сайт с флеш-играми, на нём всё игры распределены по категориям, вот например категория [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgame-game.fr%2Fracing%2F]http://game-game.fr/racing/[/url] здесь есть 2 текста: один маленький (сверху) и второй большой (внизу страницы). эти тексты созданы путём перевода с ...

    Переводы5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Транскрибация

    $10

    Нужно сделать транскрибацию аудиозаписи 27 минут Надо сделать в течении часа-полутора 10 долларов файл аудио здесь: http://www.ex.ua/655282318163

    Музыка и Звуки1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Рерайт частей диплома на сегодня

    нужно отрерайтить 2 части диплома. главное требование - уникальность, и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не выкладывать его в Интернет. 1 часть - 20 к симв бп 2 часть - около 20к (рерайтить надо прямо в тексте, неуникальные куски ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • 3 текста на тему сериалов

    нужно написать 3 текста на тему сериалов: 1) текст для главной с ключами, 500+ слов, 5 ключей 2) статья 500-1000 слов на тему: "почему стоит смотреть сериалы, а не фильмы", с подходящими ключами из общего списка 3) актуальную ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Деловое письмо на английский

    нужно перевести деловое письмо на английский язык. размер - до 1/4 листа А4 нужно сделать перевод в течении 30 минут цена: 3$

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад
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Отзывы фрилансеров
san1rope
16 летУкраина
2 года в сервисе
Был
день назад
$15
10 баллов
17 дней назад
ТЗ проставить лайки играм
новый отзыв
С ней приятно работать, отличная постановка задачи!
Валентин предложил хорошее решение задачи, автоматизировав процесс. Рада сотрудничеству и буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
alinaNova
Алина 
31 годУкраина
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$15
10 баллов
месяц назад
ТЗ проставить лайки играм
Очень приятно работать. Ответственный заказчик, понятное объяснение задания. Всегда можно обратиться по интересующим вопросам. Своевременная оплата и проверка задания. Буду рада сотрудничать и в дальнейшем.
Довольна работой, спасибо!
Ответный отзыв
Nereya
Юлия 
28 летУкраина
3 года в сервисе
Была
10 дней назад
$15
10 баллов
месяц назад
ТЗ проставить лайки играм
Подробное, чётко составленное ТЗ, своевременная оплата согласно договоренности. Сотрудничество успешно.
довольна работой, спасибо!
Ответный отзыв
YevgenyTureyskyi
17 летУкраина
9 месяцев в сервисе
Был
19 дней назад
$3
10 баллов
6 месяцев назад
Текст про игру в шашки (только для Украины)
Очень доволен работой з Марией четкое и понятное ТЗ, если что-то не понятно всегда подскажет все на уровне
очень довольна сотрудничеством с Евгением, надеюсь оно станет постоянным!
Ответный отзыв
Grigoriy_
17 летУкраина
10 месяцев в сервисе
Был
2 месяца назад
$5
10 баллов
8 месяцев назад
Текст про игры жанра merge/2048
Приятно работать с Мариной, все понятно, если возникают сложности всегда поможет
Григорий отлично пишет на игровую тематику, тект очень понравился, в скором времени опубликуем его на сайте.
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