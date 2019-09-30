Есть 23 текста, которые нужно глубоко отрерайтить с сохранением структуры: заголовки, списки, таблицы должны быть и должны быть расположены в тех же местах текста! Ссылки, которые есть в тексте - нужно сохранить. Естественно, что не нужно ...