Нужно сделать программу, которая будет проставлять лайки страницам сайта - выполнять это постепенно, имитируя действия пользователя. Данные страниц, запускаемых в обработку - задаются в программу из списка гугл докс. В качестве отчёта о своей ...
- $15Веб-программирование1 исполнительОткрыт18 дней назад
- $15
Нужно проставить лайки 20 играм на сайте, согласно инструкции во вложении. Работа занимает 2-2,5 часа в день в зависимости от мощности компьютера. Оплата за этот объём работы - 100 грн/день. Проект длительностью 6 дней, ...Наполнение сайтов3 исполнителяЗавершенмесяц назад
- $3
Нужно написать текст про игру в шашки размером 5000 симв без пробелов. В тексте использовать 1 ключевую фразоу в указанной плотности. Подробности в приложенном ТЗ. Текст нужно написать на русском языке. Оплата: 100 грн на ...Завершен7 месяцев назад
- $3
ТЗ [b]слияние[/b] Текст 5000 симв без пробелов, разделить на 3 блока подзаголовками (подзаголовки написаны красным). На каждые 300-400 симв текста употребить 1 ключ. Ключи в тексте выделить [b]жирным[/b]. Текст на русском! ...Завершен8 месяцев назад
- $3
Текст 5000 симв без пробелов про бокс с 1 ключевой фразой. Работа строго по ТЗ (см. приложенный файл). Текст на русском языке! Deadline: 2 дня Уникальность! Оплата: 100 грн на карту любого украинского банка ...Завершен8 месяцев назад
Нужно написать текст 1500-1800 симв б/п про простые мини-игры (те, что раньше назывались флеш-играми). В тексте использовать 2 заголовка и как минимум один список. Что характерно для простых игр – то, что в ...Завершен2 года назад
Есть 23 текста, которые нужно глубоко отрерайтить с сохранением структуры: заголовки, списки, таблицы должны быть и должны быть расположены в тех же местах текста! Ссылки, которые есть в тексте - нужно сохранить. Естественно, что не нужно ...Рерайтинг5 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно написать 14 англоязычных текстов описаний компаний, которые занимаются арендой авто по всему миру. Текст нужно создать на основании уже имеющего материала, отрерайтив его и расширив. Размер текстов, которые есть сейчас ~2500 симв бп, требуемый ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $78
Есть 39 текстов описаний-городов, которые нужно поредактировать. Тексты на русском языке, и образованы путём автоперевода с английского. Перевод довольно качественный, так что править надо минимально-возможное количество текста. Основные виды правок: - соединить 2 коротких предложения в ...Редактирование и Корректура2 исполнителяЗавершен4 года назад
- $100
Есть 30+ текстов-описаний разных городов мира, которые нужно опубликовать в админку. В текст нужно вставить минимальную html-разметку (по образцу, который я выдам). Каждый текст на 6 языках, т.е. по сути одно описание города нужно опубликовать ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен4 года назад
1. Вместо заголовка – рекламный слоган: 2-3 предложения 2. Маркетинговый абзац про аренду машин. 250-300 симв без пробелов. 1 раз употребить ключ. 3.1. Красивая картинка города, формат jpg, размер 200х150 (высота может быть больше, ширина – обязательно ...Продающие тексты2 исполнителяЗавершен4 года назад
Подробное ТЗ по ссылке: [url=https://www.youtube.com/watch?v=jPHmV7rPHq4&feature=youtu.be] https://www.youtube.com/watch?v=jPHmV7rPHq4&feature=youtu.be[/url] Заставки в начале и в конце такие как здесь: https://www.youtube.com/watch?v=K6B68dIECVI Все доп. материалы - выдам. Вопрос цены критичен. Предлагайте!Анимация5 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть стих, надо сделать для него видео. Инструкция, что надо сделать здесь https://www.youtube.com/watch?v=JH-fk3acaa0 + заставка вначале и конце, сообщающая кто автор и кто сделал видео (по 1 кадру) картину в чб и аудио стиха - во сложении работа ...Видеомонтаж1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $100
работа примерно такая - есть сайт с флеш-играми, на нём всё игры распределены по категориям, вот например категория [url=https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgame-game.fr%2Fracing%2F]http://game-game.fr/racing/[/url] здесь есть 2 текста: один маленький (сверху) и второй большой (внизу страницы). эти тексты созданы путём перевода с ...Переводы5 заявокЗакрыт8 лет назад
надо сделать транскрибацию аудио на 8 минут 1 голос, качество нормальное предлагайте сумму и срокРедактирование и Корректура27 заявокЗакрыт10 лет назад
Надо сделать перевод 1 странд стр технического текста с ФРАНЦУЗСКОГО НА УКРАИНСКИЙ тема - автомобили сделать нужно в течении получаса жду заявок с ценой за 1 странд стрПереводы1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $10
Нужно сделать транскрибацию аудиозаписи 27 минут Надо сделать в течении часа-полутора 10 долларов файл аудио здесь: http://www.ex.ua/655282318163Музыка и Звуки1 исполнительЗавершен8 лет назад
нужно отрерайтить 2 части диплома. главное требование - уникальность, и НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не выкладывать его в Интернет. 1 часть - 20 к симв бп 2 часть - около 20к (рерайтить надо прямо в тексте, неуникальные куски ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад
нужно написать 3 текста на тему сериалов: 1) текст для главной с ключами, 500+ слов, 5 ключей 2) статья 500-1000 слов на тему: "почему стоит смотреть сериалы, а не фильмы", с подходящими ключами из общего списка 3) актуальную ...Завершен10 лет назад
нужно перевести деловое письмо на английский язык. размер - до 1/4 листа А4 нужно сделать перевод в течении 30 минут цена: 3$Переводы1 исполнительЗавершен10 лет назад