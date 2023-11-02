Разработка ПО по применению векторных измерений

ТЗ на разработку ПО должно соответствовать требованиям документации

Проектная документация на ПО должна включать:

требования к математической модели энергосистемы для использования в алгоритме выбора УВ по способу «ПОСЛЕ»;

описание алгоритмов ПО;

правила формирования на основе данных СВИ в темпе переходного процесса расчетной схемы для определения УВ;

требования к входной информации, необходимой для функционирования ПО (требования к коммуникационным протоколам, качеству данных (пропускам в данных, задержке доставки информации) и т.п

Подробное ТЗ во вложении

Предлагайте цену и сроки выполнения проекта, учитывая его требования и объем работы.