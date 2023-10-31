Требуется ремонт сайта

$15
Наполнение сайтовЗакрыт7 заявок19 просмотров
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Тз: требуется ремонт сайта, очистка сайта от вируса. Также нужна в дальнейшем поддержка и помощь в наполнении сайта. Сайт был создан на движке MODX

В данный момент сайт по неизвестным нам причинам не работает

2 месяца назад
guest_16669584431833
Казахстан
год в сервисе
Была
месяц назад