Гео Россия то есть вы должны быть из России номер телефона российский

"Вести диалог как реальный покупатель на сайте, где продают таблетки от диабета. Не нужно сразу говорить все мол вы купите, а вести обычный диалог. Можете указать любой ближайший адрес, не обязательно свой. Как доставит товар Вы можете просто отказаться от товара, оплату говоря оператору при получении товара. Если придет товар, просто откажитесь от него, и за это ничего вам не будет. Способ доставки выбираете почту для получения. Награды Нужно предоставить запись разговора, где заказали товар. 1 звонок от интернет-магазина." Голос должен быть взрослым!!

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