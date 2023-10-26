Наполнение каталога + новости

Наполнение сайтовЗавершен1 заявка23 просмотра
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Нужно перенести каталог товаров с одного сайта на другой, автоматизация не возможно, только в ручную. А также перенести все новости.

2 месяца назад
new-neuron
Дмитрий 
39 летИндонезия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
I_Sm
Иван 
20 летРоссия
10 месяцев в сервисе
Был
4 дня назад
2 месяца назад
$20
5 дней
RUB
Очень хороший парень. Быстро справился с задачей, дает рекомендации, выявляет недочеты. Работаю не первый раз.
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству