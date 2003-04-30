Только качественная и вовремя выполненная работа 🤝

Если Вы читаете этот текст, значит Вам нужен специалист для создания сайта. Занимаюсь создание бюджетных и рабочих сайтов. Работаю без лишних вопросов, всегда на связи, доработка и изменения без проблем. Не навязываю ничего лишнего. За работу возьму столько, сколько оно стоит.

Гарантия. В течение недели после завершения проекта, бесплатно исправлю ошибки которые могли быть пропущены во время работы.

Чем могу быть Вам полезен:

Владею HTML, Pug, CSS, JavaScript / Jquery, React, Elementor, Bootstrap, препроцессоры (sass, scss, less), Gulp;

Использую CMS Wordpress;

Кроссбраузерная верстка;

100% адаптивность под все экраны и устройства.

Общение

Проконсультирую что и как лучше сделать;

Готов общаться по переписке или по аудиосвязи. Телеграмм, скайп, whatsapp - как Вам удобно. Так мы лучше поймём друг друга.

Ответственность:

Не нарушаю срок;

Предоплата (по Вашему усмотрению );

Всегда на связи (даже после завершения работы над проектом).

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