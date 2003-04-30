Если Вы читаете этот текст, значит Вам нужен специалист для создания сайта. Занимаюсь создание бюджетных и рабочих сайтов. Работаю без лишних вопросов, всегда на связи, доработка и изменения без проблем. Не навязываю ничего лишнего. За работу возьму столько, сколько оно стоит.
Гарантия. В течение недели после завершения проекта, бесплатно исправлю ошибки которые могли быть пропущены во время работы.
Чем могу быть Вам полезен:
Владею HTML, Pug, CSS, JavaScript / Jquery, React, Elementor, Bootstrap, препроцессоры (sass, scss, less), Gulp;
Использую CMS Wordpress;
Кроссбраузерная верстка;
100% адаптивность под все экраны и устройства.
Общение
Проконсультирую что и как лучше сделать;
Готов общаться по переписке или по аудиосвязи. Телеграмм, скайп, whatsapp - как Вам удобно. Так мы лучше поймём друг друга.
Ответственность:
Не нарушаю срок;
Предоплата (по Вашему усмотрению );
Всегда на связи (даже после завершения работы над проектом).
Связаться со мной:
Телеграмм: https://t.me/BanyaSm
Почта: [email protected]
Skype: live:.cid.4d9e0da059a16c32 (остерегайтесь подделок, лучше пишите на телеграмм или через встроенный мессенджер)
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