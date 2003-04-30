I_Sm

Иван I_Sm

 
20 летРоссия/Покров
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
14 дней назад
Только качественная и вовремя выполненная работа 🤝

Если Вы читаете этот текст, значит Вам нужен специалист для создания сайта. Занимаюсь создание бюджетных и рабочих сайтов. Работаю без лишних вопросов, всегда на связи, доработка и изменения без проблем. Не навязываю ничего лишнего. За работу возьму столько, сколько оно стоит.
Гарантия. В течение недели после завершения проекта, бесплатно исправлю ошибки которые могли быть пропущены во время работы.

Чем могу быть Вам полезен:

  • Владею HTML, Pug, CSS, JavaScript / Jquery, React, Elementor, Bootstrap, препроцессоры (sass, scss, less), Gulp;

  • Использую CMS Wordpress;

  • Кроссбраузерная верстка;

  • 100% адаптивность под все экраны и устройства.

Общение

  • Проконсультирую что и как лучше сделать;

  • Готов общаться по переписке или по аудиосвязи. Телеграмм, скайп, whatsapp - как Вам удобно. Так мы лучше поймём друг друга.

Ответственность:

  • Не нарушаю срок;

  • Предоплата (по Вашему усмотрению );

  • Всегда на связи (даже после завершения работы над проектом).

Связаться со мной:

  • Телеграмм: https://t.me/BanyaSm

  • Почта: [email protected]

  • Skype: live:.cid.4d9e0da059a16c32 (остерегайтесь подделок, лучше пишите на телеграмм или через встроенный мессенджер)

JavascriptWordPressHTMLCSSBootstrapReactjQueryElementorSCSSSASSGulp
5 из 5
по оценкам заказчиков
100%
заказчиков рекомендуют
$40
средняя цена заказа
43%
заявок принято заказчиками
2
постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
new-neuron
Дмитрий 
39 летИндонезия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$42
10 баллов
2 месяца назад
Натяжка верстки сайта на WP
Сделан заказ с предельной точностью. Работаю с Иваном переодически, нареканий нет. Рекомендую.
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
new-neuron
Дмитрий 
39 летИндонезия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$20
10 баллов
2 месяца назад
Наполнение каталога + новости
Очень хороший парень. Быстро справился с задачей, дает рекомендации, выявляет недочеты. Работаю не первый раз.
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
guest_1692344139744
Казахстан
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
4 месяца назад
Вёрстка с макета Figma
Ответственный исполнитель, всегда на связи, отлично справился с работай, сделал на день раньше чем планировали. Рекомендую!
Отличный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
new-neuron
Дмитрий 
39 летИндонезия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$50
10 баллов
5 месяцев назад
Верстка и посадка лендоса на WP (Макет в Figma)
Хороший исполнитель. Вникает в суть задачи. Внимателен.
Отличный заказчик! Приятное общение, максимально четкие требования, своевременная оплата.
Ответный отзыв
TimurVasiliev
Тимур 
30 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
$40
10 баллов
7 месяцев назад
Натянуть верстку на вордпресс
все хорошо, работаем дальше!
Отличный заказчик, рекомендую ?!
Ответный отзыв