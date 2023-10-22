Opencart - импортировать примерно 7 400 позиций

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Здравствуйте.

Есть около 7 400 товаров, тематика "аптека", надо заполнить ими интернет-магазин на Opencart.

Товары лежат на гугл диске: фото + ворд документ с описанием товара, прикрепил пример файла.

Вручную это будет долго, если есть какой-то способ автоматизации, будет здорово, выслушаю ваши предложения.

Спасибо.

OpenCart
2 месяца назад
guest_15930089281355
Таиланд
3 года в сервисе
Был
месяц назад
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