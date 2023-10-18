Добавить список адресов в Битрикс

Необходимо перенести список товаров с сайта в Excel файл по примеру. Всего около 100 товаров. Нужно перенести товары только из разделов https://profiprint.by/catalog/index.php: Чернила INKMATE Картриджи для принтеров и МФУ ...
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Необходимо добавить список из 50 адресов в админке Битрикс. Путем копирования.
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