Добавить список адресов в Битрикс

$10
Наполнение сайтовЗакрыт1 заявка25 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо добавить список из 50 адресов в админке Битрикс. Путем копирования.

2 месяца назад
DevilBoy
Артём 
36 летБеларусь
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям