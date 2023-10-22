Создание сайта на джумле

Нужно по открытым источникам собрать данные по тематическим блогам/блогерам и на их основе создать таблицы со следующими данными: • Телеграм-чаты и каналы(открытые) с аудиторией женщин Украины (это могут быть мамские чаты или каналы, зож, фитнес, ...