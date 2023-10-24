Перенос контентной части сайта

Здравствуйте. Есть около 7 400 товаров, тематика "аптека", надо заполнить ими интернет-магазин на Opencart. Товары лежат на гугл диске: фото + ворд документ с описанием товара, прикрепил пример файла. Вручную ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перенести тексты, изображения с одного сайта на другой. Общее количество страниц для переноса 58.
Все что требуется сделать перенести текст с одной страницы сайта на CMS OpenCart на другую страницу на CMS Bitrix. Сайт https://металл-резка.рф/
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