Оформить быстро и качественно

Добрый день. Я являюсь владельцем проекта HUNT CLUB UKRAINE, наш новый сайт в завершающей стадии, нужно переделать фото товаров с белого фона на белый мультикам, фон уже есть в наличии, так-же добавить в угол наш логотип, тоже есть он в наличии, так-же нужно пройтись по описанию карточек и его отредактировать.