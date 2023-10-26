Оформить быстро и качественно

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Добрый день. Я являюсь владельцем проекта HUNT CLUB UKRAINE, наш новый сайт в завершающей стадии, нужно переделать фото товаров с белого фона на белый мультикам, фон уже есть в наличии, так-же добавить в угол наш логотип, тоже есть он в наличии, так-же нужно пройтись по описанию карточек и его отредактировать.

2 месяца назад
guest_1698747213362
Украина
2 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
Lokotoskarina96
22 годаУкраина
2 месяца в сервисе
онлайн
2 месяца назад
$60
3 дня
UAH