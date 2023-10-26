Карточки товара

Ищем в команду человека со знаниями теоретической и практической части в ПЛК и Силового коммутационного оборудования.

Человека ищем на подработку.

Основные функции под, которые ищем человека:

1. Наполнение сайта и правильное формирование карточек товара. Чтобы технический специалист когда заходил на сайт, видел что сайт решает проблемы, а не сделан просто для продвижения.

2. Проработка категорий сайта вместе со мной как с точки зрения удобство его пользования, так и с точки зрения его технической грамотности.

Основная задача:

1. Создать наполнение сайта и связи между товарами, чтобы человек технический мог зайти, решить свою проблему, организовать компоновку и оформить заказ.