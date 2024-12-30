Детская мебель. Дополнительные рендеры

$110
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен1 заявка1 просмотр

Привет. Надо доделать несколько рендеров к тем моделям, что уже делали. Тема нового года, поэтому желательно сделать завтра. Роботы немного, надеюсь исходники остались. Сможешь сделать?

3D-моделированиеAmazonBlenderРендерингСоздание карточек товаров
4 месяца назад
mua8
Марк 
40 лет
год в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

alphaprimeua
29 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
4 месяца назад
$110
3 дня
Escrow
Очень быстро сделали заказ. Богдан сохраняет все материалы прошлых работ. Отличный специалист.
Отличный заказчик. Рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

alphaprimeua
29 лет
5 лет в сервисе
Был
день назад
4 месяца назад
#1
3D-графика