Переделать 3д модельку

$10
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт4 заявки98 просмотров

Есть 3д модель паруса . Нужно переделать габариты волны .

3D-моделирование
4 месяца назад
guest_1735198909184
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