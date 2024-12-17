Помощник визуализатора

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт3 заявки223 просмотра

Ищу помощников для архитектурной визуализации. Нужны следующие специалисты: сборщик сцен, 3d-моделлер, интерьерный визуализатор, экстерьерный визуализатор, визуализатор Twinmotion. Требуется работа в 3ds Max и Corona. Портфолио и стоимость работ присылайте в удобной форме.

3D-моделирование3ds MaxВизуализация объектовДизайн интерьеров
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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