Создать рендер крафтового бумажного стаканчика

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Закрыт9 заявок282 просмотра

Имеется отдельно крафтовый бумажный стаканчик с трубкой и готовый логотип для нанесения. Требуется сделать качественный рендер с наложением лого на стаканчик.

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