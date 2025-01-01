Hauntedq

Данил Hauntedq

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад

Приветствую, я 3д дизайнер, занимаюсь профессионально 3д моделированием уже 2.5 года, работаю с несколькими пакетами, буду рад новым заказам. Работал с программами Part Designer, Studio, Blender, CAD.

Работаю в сроки, открыт к правкам и обсуждениям работы.

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Отзывы заказчиков

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4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
$12
10 баллов
4 месяца назад
3D дизайнер для создания одной модели
3D-моделирование
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
3D-графика
1 отзыв
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга