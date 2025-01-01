3д

Приветствую, я 3д дизайнер, занимаюсь профессионально 3д моделированием уже 2.5 года, работаю с несколькими пакетами, буду рад новым заказам. Работал с программами Part Designer, Studio, Blender, CAD.

Работаю в сроки, открыт к правкам и обсуждениям работы.