Дизайнер для проекта Klaara AI

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
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Ищу Дизайнера для проекта Klaara AI — телеграм-бота по поиску друзей и бизнес-контактов.

Занятость проектная.

Примеры задач:

- Разработка аватарок и графики для соцсетей

- Создание постов для анонсирования мероприятий

- Дизайн постов и материалов для Instagram (включая Stories)

- Работа с визуальными материалами в рамках фирменного стиля.

Кому интересно, пишите в директ с кейсами и прайсом.

InstagramTelegramДизайн постовСоздание аватарок
5 месяцев назад
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