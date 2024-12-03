Иллюстратор для создания стилизованной карты стадиона

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Ищу иллюстратора для создания стилизованной карты стадиона в стиле титров из "Властелина колец".

Работа должна быть выполнена в цифровом формате и, вероятно, включать текстовые подписи, как на карте.

Если вы работаете в подобной стилистике, пожалуйста, пришлите свои работы и стоимость.

Создание иллюстраций
5 месяцев назад
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