Художник для 2D игрового проекта

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Закрыт2 заявки238 просмотров

Ищу художника для 2D игрового проекта в стиле "Комикс-арт".

Нужны яркие и сочные работы.

Главное - наличие релевантного портфолио!!!.

Работа удаленная.

Бюджет обсуждаем индивидуально.

5 месяцев назад
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