Требуется дизайнер для создания 6 обложек для видео на YouTube. Оплата составляет от 500 до 700 рублей за каждую обложку. Необходимо предоставить примеры работ.
Художник для 2D игрового проекта
Ищу художника для 2D игрового проекта в стиле "Комикс-арт".
Нужны яркие и сочные работы.
Главное - наличие релевантного портфолио!!!.
Работа удаленная.
Бюджет обсуждаем индивидуально.
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