Создание обложек для видео на YouTube

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Закрыт2 заявки242 просмотра

Я ищу человека, который сможет создать 6 обложек для видео на YouTube.

Оплата варьируется от 500 до 700 рублей за каждую обложку.

Буду признателен, если вы отправите примеры своих работ в личные сообщения.

YouTubeДизайн обложек
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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Шушан
 
24 года
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Максим
 
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