Обложку для книги

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Закрыт6 заявок239 просмотров

Нестандартно видящий художник, немного не от мира сего!

Ищу тебя для прорисовки обложки для книги согласно вложенному техническому заданию.

Дизайн обложек
5 месяцев назад
guest_1496622903552
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