Разработка принтов на трикотаже

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт2 заявки171 просмотр

Ищу дизайнера для разработки принтов на трикотаже для бренда, который специализируется на яхтенном спорте и повседневной одежде.

Важен креативный подход в рамках заданной стилистики.

Дизайн одежды
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
201 отзыв
5 месяцев назад
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Иллюстрации и Рисунки
Владислав
 
38 лет
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