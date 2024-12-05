Я ищу иллюстраторов, которые могут создать смешные, остроумные и немного стилистически "грубые" картинки для постов в телеграм-канал.

Важно, чтобы сохранялась мемность и наивность в исполнении, хотя стилистика может отличаться от предоставленного референса.

Занятость проектная, и каждая картинка будет оплачиваться отдельно.

Также есть небольшое тестовое задание, по поводу его оплаты мы договоримся лично.