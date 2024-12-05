Иллюстраторы для создания мемных картинок для телеграм-канала

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Закрыт1 заявка67 просмотров

Я ищу иллюстраторов, которые могут создать смешные, остроумные и немного стилистически "грубые" картинки для постов в телеграм-канал.

Важно, чтобы сохранялась мемность и наивность в исполнении, хотя стилистика может отличаться от предоставленного референса.

Занятость проектная, и каждая картинка будет оплачиваться отдельно.

Также есть небольшое тестовое задание, по поводу его оплаты мы договоримся лично.

TelegramСоздание иллюстраций
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
18 часов назад
1 отзыв
5 месяцев назад