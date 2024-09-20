Дизайнер для YouTube превью и оформления

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Закрыт1 заявка125 просмотров

Срочно ищу дизайнера для создания превью для YouTube и оформления канала.

Необходимо, чтобы дизайнер имел опыт работы с графикой для YouTube и понимал, как сделать привлекательные и кликабельные превью.

Ожидаю креативный подход и оригинальные идеи.

Пожалуйста, предоставьте примеры ваших работ.

YouTubeСоздание превью
5 месяцев назад
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Заявки фрилансеров

Михаил
 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
2 часа назад
201 отзыв
5 месяцев назад
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Иллюстрации и Рисунки