Дизайнер для оформления карточек Wildberries

Я ищу дизайнера для создания картинок, которые будут использоваться для оформления карточек на платформе Wildberries.

Необходимо разработать привлекательные и качественные изображения, которые будут соответствовать требованиям платформы и привлекать внимание покупателей.

Опыт работы с графическим дизайном и знание специфики онлайн-торговли будут преимуществом.