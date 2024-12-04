Дизайнер для оформления карточек Wildberries

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок185 просмотров

Я ищу дизайнера для создания картинок, которые будут использоваться для оформления карточек на платформе Wildberries.

Необходимо разработать привлекательные и качественные изображения, которые будут соответствовать требованиям платформы и привлекать внимание покупателей.

Опыт работы с графическим дизайном и знание специфики онлайн-торговли будут преимуществом.

WildberriesСоздание картинок
5 месяцев назад
Этот заказ найден ботом в интернете

Заявки фрилансеров

Шушан
 
24 года
5 месяцев в сервисе
Была
3 месяца назад
5 месяцев назад
Тина
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
5 месяцев назад
Анастасия
 
20 лет
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад
Людмила
 
30 лет
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
5 месяцев назад
Владислав
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
18 часов назад
1 отзыв
5 месяцев назад
Валентина
 
54 года
5 месяцев в сервисе
Была
5 месяцев назад
5 месяцев назад