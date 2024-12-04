Дизайнер для создания карточки продукта на маркетплейс

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Закрыт4 заявки156 просмотров

Ищу дизайнера для создания карточки продукта на маркетплейс.

Продукт - бокс для бровей.

Задача: создать актуальную современную основную картинку и еще несколько в карусели.

Требования: наличие портфолио (обращаем внимание на сочетание цветов, кейсы с косметикой), умение работать с нейросетью, способность нарисовать, например, баночку.

Оплата обсуждается с Вами по вашему прайсу.

Создание карточек товаров
5 месяцев назад
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