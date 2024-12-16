3д модель и чертеж изделия

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок523 просмотра

Задача: сделать 3д модель, которая с высокой точностью повторяет изделие на фото. Логотип делать не надо.

Эту модель мы разошлем в литейные организации для быстрого просчета.

все фото и видео по изделию:

https://disk.yandex.ru/d/PIQsDY5W4JpFVw

Внешние размеры указаны на фото, все остальные размеры нужно восстановить из пропорций.

3D-моделированиеСоздание чертежей
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