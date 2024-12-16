Требуется опытный конструктор-технолог для создания комплекса чертежей на основе 3D-сканированной модели. Задача включает в себя подготовку детализированных чертежей для передачи в производство. Объем работ большой и разнообразный.
3д модель и чертеж изделия
Задача: сделать 3д модель, которая с высокой точностью повторяет изделие на фото. Логотип делать не надо.
Эту модель мы разошлем в литейные организации для быстрого просчета.
все фото и видео по изделию:
https://disk.yandex.ru/d/PIQsDY5W4JpFVw
Внешние размеры указаны на фото, все остальные размеры нужно восстановить из пропорций.
Заявки фрилансеров
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