Задача: сделать 3д модель, которая с высокой точностью повторяет изделие на фото. Логотип делать не надо.

Эту модель мы разошлем в литейные организации для быстрого просчета.

все фото и видео по изделию:

https://disk.yandex.ru/d/PIQsDY5W4JpFVw

Внешние размеры указаны на фото, все остальные размеры нужно восстановить из пропорций.