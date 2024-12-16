Требуется разработать 9 постеров с иллюзией стекла в Blender 3D. Постеры должны быть современными и реалистичными, в стиле рекламных или концептуальных работ. Итоговые материалы: файлы проекта в формате .blend и готовые постеры в PDF. Срок выполнения — до 24 декабря 2024 года.