3D модель дома + видеоролик

$100
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрытнет заявок17 просмотров

Здравствуйте!) мне нужно сделать видеоролик и 3D модель человека, видеоролик о построении теплиц, пример есть, и модель тоже покажу

3D-моделированиеСоздание видео
5 месяцев назад
guest_1734332786568
5 месяцев в сервисе
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5 месяцев назад

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