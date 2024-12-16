Необходимы студенческие работы по Maya3D, включая моделирование ящиков, баночек, эмблем, а также создание рендеров и анимаций. Задания включают работу с Marmoset Toolbag, использование Subdivs, создание видео Playblast и работу с эффектами DOF. Примеры и референсы предоставлены.
3D модель дома + видеоролик
Здравствуйте!) мне нужно сделать видеоролик и 3D модель человека, видеоролик о построении теплиц, пример есть, и модель тоже покажу
Заявки фрилансеров
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