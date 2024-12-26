Ищется специалист для разработки концепта персонажа по ТЗ и референсу, а также создания 3D модели с текстурами и подготовкой рига под анимацию. Оперативный фидбек и своевременная оплата гарантируются, возможен долгосрочный контракт при успешном сотрудничестве.