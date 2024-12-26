3D Generalist для производства CG роликов

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Ищем исполнителей - сильных 3D Generalist на производство CG роликов с анимацией, синематиков. Необходим высокий уровень владения UE4 или UE5.

3D-моделированиеСоздание анимаций
4 месяца назад
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